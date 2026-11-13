Brivio & Viganò: emesso primo minibond da 12 milioni interamente sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti

le risorse saranno destinate al rinnovo degli asset aziendali, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica e al miglioramento delle prestazioni ambientali

(Teleborsa) - Il Gruppo Brivio & Viganò annuncia il perfezionamento della sua prima emissione obbligazionaria del valore complessivo di 12 milioni di euro e della durata di sette anni, interamente sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti (CDP).



L'operazione segna un nuovo passaggio nel percorso di sviluppo del Gruppo, che amplia e diversifica le proprie fonti di finanziamento affiancando strumenti di mercato alternativi ai tradizionali canali bancari.



"Questa prima emissione obbligazionaria conferma lo spirito di intraprendenza e la volontà di affrontare nuove sfide che da sempre caratterizzano il nostro Gruppo – ha dichiarato Mauro Brivio, Amministratore Delegato di Brivio & Viganò -. Significa metterci alla prova, continuare a migliorarci e dimostrare, passo dopo passo, che possiamo raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti rappresenta un importante segnale di fiducia nella nostra identità, nei risultati raggiunti e nella strategia di sviluppo che stiamo portando avanti".



"L'operazione rappresenta un passaggio importante nell'evoluzione finanziaria del Gruppo – ha commentato Alessandro Cappelletti, Chief Financial & Information Officer di Brivio & Viganò -. La prima emissione obbligazionaria ci permette di diversificare le fonti di finanziamento e di affiancare ai tradizionali canali bancari nuovi strumenti a sostegno dei nostri investimenti. La sottoscrizione integrale da parte di CDP assume un significato particolare e ci accompagna in un percorso di rinnovamento degli asset, evoluzione tecnologica e miglioramento delle prestazioni ambientali".



Le risorse raccolte saranno destinate al rinnovo e all'ammodernamento degli asset aziendali. In particolare, gli investimenti interesseranno asset fondamentali per le attività del Gruppo, dalla flotta alle infrastrutture operative, con l'obiettivo di accompagnare l'evoluzione tecnologica e migliorare l'efficienza e le prestazioni ambientali.



Vincenzo Paolo Carbonara, Responsabile Finanza per la Crescita di CDP, ha dichiarato: «I minibond rappresentano uno strumento importante per ampliare le opportunità di accesso al credito delle imprese e diversificarne le fonti di finanziamento, affiancando ai canali tradizionali soluzioni offerte dal mercato dei capitali. Con questa operazione compiamo un ulteriore passo in questa direzione, dando concreta attuazione, per la prima volta attraverso un minibond, al recente accordo sottoscritto con la Banca europea per gli investimenti per il supporto di PMI e Mid-Caps. Un'iniziativa che ci consente di mettere a disposizione delle aziende risorse finanziarie a condizioni vantaggiose per accompagnarne gli investimenti e sostenerne i percorsi di crescita e competitività».



L'operazione è stata strutturata con il supporto di Global Strategy (Gruppo ABC Company), che ha affiancato il management di B&V Logistics nel percorso di accesso al mercato obbligazionario. «La prima emissione obbligazionaria di B&V Logistics rappresenta un passaggio importante nell’evoluzione finanziaria del Gruppo e conferma il ruolo del private debt a sostegno della crescita delle imprese, traducendo strategie industriali in soluzioni finanziarie concrete. In qualità di arranger, abbiamo affiancato il management nella strutturazione di un’operazione coerente con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo di B&V, ampliando le fonti di finanziamento a disposizione del Gruppo. La partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti rafforza il valore di questo percorso. Ringraziamo il management per la fiducia e tutti i professionisti coinvolti per il contributo alla riuscita dell’operazione», ha dichiarato Enrico Sobacchi, Head of Debt di Global Strategy (Gruppo ABC Company).



L'iniziativa si inserisce nella strategia di crescita di Brivio & Viganò, orientata a rafforzare la propria capacità operativa e a sviluppare un modello industriale sempre più evoluto, efficiente e attento alla sostenibilità.





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