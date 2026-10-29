BPER e CDP sottoscrivono un minibond tokenizzato per SITE

L'operazione ha un valore di 10 milioni di euro

(Teleborsa) - BPER e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno strutturato un minibond tokenizzato su blockchain pubblica a favore di SITE. Il minibond, che sarà sottoscritto in parti uguali dai due istituti finanziari, ha un valore di 10 milioni di euro.



L’emissione di minibond tra le prime in Italia in ordine temporale, ma la prima per importo, sottolinea l’importanza e la rapida diffusione della tecnologia blockchain nel mondo finanziario per garantire maggiore trasparenza e velocità di esecuzione rispetto ai sistemi tradizionali.



L’iniziativa si distingue infatti per la tokenizzazione del titolo e la completa gestione dell’emissione e sottoscrizione tramite la tecnologia blockchain, abilitata dalla piattaforma BlockInvest, garantita da Weltix nel ruolo di Responsabile del Registro.



Con questa iniziativa, CDP e BPER continuano a mettere l’innovazione al servizio delle aziende, con l’obiettivo di ampliare ancor di più le opzioni di accesso al capitale attraverso l’utilizzo di strumenti più efficienti e digitali.



Il minibond, della durata di 6 anni, finanzierà l’acquisto di nuovi sistemi di trasporto, software e programmi di misurazione e controllo che saranno utilizzati presso le sedi operative in Italia del Gruppo SITE (in particolare, in Emilia-Romagna e nelle regioni del Sud Italia). La società è attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di grandi opere per la pubblica utilità e per le imprese in ambito telecomunicazioni, ICT, sicurezza, energia, ferroviario, edilizia, con una forte presenza internazionale in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.



"La prima operazione di BPER tramite tecnologia Blockchain si inserisce all’interno di un percorso di innovazione che ci vede attivi nel campo della finanza tokenizzata sin dalle fasi sperimentali, potenziando il lavoro della finanza di impresa con soluzioni d’avanguardia per la crescita dei nostri clienti", spiega Simone Marcucci, Chief Financial Officer di BPER.



"Grazie al perfezionamento della più rilevante emissione obbligazionaria tokenizzata per dimensione strutturata in Italia, CDP conferma la propria leadership nel campo dell’innovazione finanziaria", commenta Andrea Nuzzi, Chief Business Officer di CDP, aggiungendo "a partire delle prime sperimentazioni avviate nel nostro Paese, abbiamo contribuito a tracciare un percorso che oggi trova ulteriore conferma nell’utilizzo della blockchain applicata agli strumenti di finanza per le imprese".



Eugenio Errigo, Chief Financial Officer del Gruppo SITE, dichiara che "questo finanziamento da 10 milioni di euro rappresenta un tassello importante nella nostra strategia di pianificazione finanziaria. L'operazione, strutturata insieme a partner di assoluto rilievo come BPER Banca e Cassa Depositi e Prestiti, contribuisce a garantire al Gruppo risorse stabili per sostenere con flessibilità i nostri programmi di sviluppo e consolidamento sul territorio".







Condividi

```