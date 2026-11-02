BCE: prestiti alle imprese più cari a settembre, stabili i tassi sui mutui

(Teleborsa) - L'indicatore sintetico del costo del credito per i nuovi prestiti alle società è aumentato di 13 punti base nell'Eurozona a settembre 2026, attestandosi al 3,90%. Lo comunica la Banca centrale europea (BCE) nella consueta analisi mensile, evidenziando che l'indicatore per i nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è rimasto sostanzialmente invariato al 3,62%.



Il tasso di interesse sintetico sui nuovi depositi a durata prestabilita delle società è aumentato di 23 punti base, portandosi al 2,48%; il tasso di interesse sui depositi a vista delle società è salito di 7 punti base, raggiungendo lo 0,68%. Infine, il tasso di interesse sintetico sui nuovi depositi a durata prestabilita delle famiglie è aumentato di 19 punti base, attestandosi al 2,37%; il tasso di interesse sui depositi a vista delle famiglie è rimasto sostanzialmente invariato allo 0,30%.ci sta che son

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