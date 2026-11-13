Cembre, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che scambia in rialzo dell'8,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cembre evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cembre rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 77,87 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 84,37. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 90,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```