Cogefeed, ok da Borsa Italiana al passaggio da EGM PRO a EGM dal 17 novembre

(Teleborsa) - Cogefeed , specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ha ricevuto la comunicazione di ammissione al mercato Euronext Growth Milan da parte di Borsa Italiana. Ciò segue l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto relativo al passaggio delle azioni ordinarie dal Segmento Professionale di Euronext Growth Milan al mercato Euronext Growth Milan, nonché il perfezionamento dell'aumento di capitale.



Alle azioni ordinarie sono stati assegnati i seguenti codici identificativi: ISIN IT0005618043, codice alfanumerico CGF. Il lotto minimo di negoziazione è stato fissato in n. 1.700. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Cogefeed è fissata per il 17 novembre 2026. Con efficacia dalla data di inizio negoziazioni, Integrae SIM agirà quale operatore Specialist.



"Il passaggio a Euronext Growth Milan rappresenta una tappa significativa nel percorso di Cogefeed sul mercato dei capitali - ha detto l'AD Daniele Filizola - L'apertura delle negoziazioni anche agli investitori al dettaglio amplia la platea dei potenziali investitori e accompagna il Gruppo in una nuova fase del proprio sviluppo e siamo convinti che grazie a questo passaggio il Gruppo moltiplicherà le proprie occasioni di crescita. Questo risultato è stato raggiunto grazie al lavoro svolto insieme ai nostri advisor e alla fiducia dimostrata dagli investitori che hanno partecipato all'aumento di capitale propedeutico al passaggio".

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