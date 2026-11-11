Cogefeed, flottante al 12,88% dopo aumento di capitale funzionale al passaggio a EGM

Importo di 153.000 euro

(Teleborsa) - Cogefeed annuncia la conclusione e integrale sottoscrizione di 136.000 nuove azioni ordinarie della società, rinvenienti dall'aumento di capitale riservato deliberato ieri 10 novembre dal consiglio di amministrazione per 153.000 euro, comprensivi di sovraprezzo, in

parziale esercizio la delega conferitagli dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 9 ottobre 2024.



A seguito dell'integrale sottoscrizione delle nuove azioni da parte di 4 investitori istituzionali, il flottante è pari a 12,88%, inclusivo anche di una quota di investitori istituzionali necessari per consentire alla società di raggiungere i requisiti in tema di flottante minimo e avviare le procedure per richiedere il passaggio delle proprie azioni dal mercato Euronext Growth Milan - Segmento

Professionale - al mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.



Il passaggio dal Segmento Professionale al mercato Euronext Growth Milan resta subordinato alla conferma e al provvedimento da parte di Borsa Italiana nonché al rilascio delle dichiarazioni di competenza da parte della società e di Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor.



Il capitale sociale di Cogefeed (interamente sottoscritto e versato) è ora pari a 2.640.000 euro suddiviso in 5.280.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

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