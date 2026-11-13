Crédit Agricole: decisione del CdA di Banco BPM conferma interesse strategico su fusione

(Teleborsa) - Crédit Agricole accoglie con favore la decisione del consiglio di amministrazione di Banco BPM , che a suo giudizio conferma l'interesse strategico del progetto di fusione presentato dal gruppo francese.



Il progetto punta a unire le forze complementari di Banco BPM e Crédit Agricole Italia per costruire "un gruppo bancario e finanziario italiano più solido, più diversificato e più innovativo". Secondo Crédit Agricole, il nuovo gruppo unirebbe vicinanza e forza, identità italiana e dimensione europea, radicamento territoriale e capacità di investimento.



Crédit Agricole afferma di affrontare le trattative "con soddisfazione e determinazione", convinta del forte potenziale di creazione di valore del progetto a beneficio di clienti, collaboratori, azionisti ed economia italiana. Per il gruppo francese, questa nuova fase si inserisce nella continuità di una cooperazione di lunga data, fondata sulla fiducia reciproca e su valori comuni.



Il CdA di Banco BPM ha esaminato la proposta ricevuta dal gruppo francese l'8 novembre e ha dato il via libera all'avvio delle trattative. Secondo la proposta, Banco BPM sarebbe il fulcro della società nata dalla fusione, che resterebbe quotata a Milano. Crédit Agricole possiede attualmente il 29,3% del capitale di Banco BPM e con l'operazione salirebbe a circa il 45% della nuova entità.



(Foto: Sylvain Robin | Dreamstime)

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