Electrolux: accordo approvato dall’87% dei lavoratori

Ora investimenti e rilancio industriale

(Teleborsa) - L’accordo del 4 novembre per Electrolux ha ottenuto il via libera dei lavoratori, con l’87% dei voti favorevoli. Si sono concluse le assemblee nei cinque stabilimenti italiani del gruppo, durante le quali sono stati illustrati i contenuti dell’ipotesi d’intesa e si è svolta la consultazione referendaria, il cui esito positivo rappresentava una condizione necessaria per la sua applicazione.



Un risultato significativo, che conferma il sostegno dei lavoratori all’intesa e rilancia ora la richiesta ad azienda e Governo di dare immediata attuazione agli impegni assunti. Al centro, in particolare, gli investimenti da 100 milioni di euro destinati allo sviluppo dei prodotti e dei processi produttivi, insieme alla necessità di promuovere in Europa politiche industriali a sostegno della competitività e del rilancio del settore degli elettrodomestici.



Particolare attenzione è rivolta anche allo stabilimento di Cerreto d’Esi, dove i lavoratori attendono, nel rispetto della continuità produttiva di Electrolux, la presentazione di proposte industriali concrete per l’avvio di una possibile riconversione.



La delegazione sindacale ha annunciato che monitorerà costantemente l’attuazione dei contenuti dell’accordo del 4 novembre. Il risultato raggiunto rappresenta un primo passo importante per salvaguardare la capacità industriale e i livelli occupazionali, ma non è ancora sufficiente a garantire un rafforzamento del radicamento produttivo di Electrolux in Italia.



Soddisfazione per l’esito della consultazione è stata espressa anche dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha sottolineato il valore del consenso ottenuto: "L’87% dei lavoratori Electrolux che hanno partecipato alle votazioni ha approvato l’intesa raggiunta al Mimit. Un importante riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto in questi mesi con l’azienda e le organizzazioni sindacali, che dà ancora più forza alla battaglia che stiamo conducendo in Europa per la competitività dell’intera filiera dell’elettrodomestico".



Il ministro ha inoltre assicurato che il Governo vigilerà sul rispetto degli impegni, sia sul fronte occupazionale sia su quello degli investimenti, con l’obiettivo di garantire prospettive produttive di lungo periodo a tutti gli stabilimenti italiani del gruppo.

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