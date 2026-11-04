Intesa Electrolux, la soddisfazione di Urso: "salvaguardati stabilimenti e tutelati lavoratori"

(Teleborsa) - "Abbiamo salvaguardato gli stabilimenti italiani, mentre altrove in Europa chiudono, e abbiamo tutelato tutti i lavoratori.
Non ci saranno licenziamenti, ma anzi investimenti, per aumentare la competitività dell'azienda nel mercato europeo mentre interveniamo in Europa, affinché cambino le regole sia tutelata l'impresa e il lavoro europeo dalla concorrenza sleale asiatica". Così il Ministro Urso
commentando l'intesa
per Electrolux.
"Ci siamo riusciti perché abbiamo lavorato insieme, come sistema Paese, istituzioni, governo nazionale, regioni, sindacati, associazioni d'impresa e, ovviamente, i nostri lavoratori", dice Urso. "È un successo dell'Italia, che dimostra cosa si può fare quando si lavora insieme". L'intesa,
arrivata in scia ad un confronto serrato fra azienda e sindacati, protrattosi senza sosta anche durante la notte, prevede oltre 100 milioni di euro di investimenti e una produzione di circa 3,2 milioni di pezzi ann
ui a fine piano, confermando il ruolo strategico degli stabilimenti italiani. Rispetto ai 1.719 esuberi inizialmente annunciati dall’azienda, il nuovo piano prevede un massimo di 902 uscite
da gestire esclusivamente su base volontaria e incentivata, con il sostegno degli ammortizzatori sociali: 390 operai e 512 impiegati/quadri, al netto di Cerreto d’Esi e 16 operai R&D.