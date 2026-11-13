Emak, ricavi e utili in calo nei 9 mesi. Bartoli: anno complesso

(Teleborsa) - Emak , azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, ha realizzato nei nove mesi 2026 un fatturato consolidato pari a 457 milioni di euro, rispetto a 494,9 milioni del pari periodo dell'esercizio precedente, in calo del 7,7%. Tale variazione deriva da un calo organico delle vendite del 7,3% e dall'effetto negativo dei cambi di traduzione per lo 0,4%. Il fatturato del terzo trimestre ammonta a 112,7 milioni, contro 125,5 milioni del terzo trimestre 2025, in diminuzione del 10,2%.



L'EBITDA adjusted del periodo ammonta a 49 milioni di euro (10,7% dei ricavi), a fronte di 64,1 milioni (13% dei ricavi) del pari periodo 2025. Il dato del periodo riflette principalmente l'impatto della riduzione dei volumi di vendita rispetto ai nove mesi 2025. La redditività è stata inoltre penalizzata dall'andamento sfavorevole dei cambi e dall'aumento dei costi delle materie prime e dei componenti. L'utile netto consolidato del periodo è pari a 12,3 milioni di euro, contro 21,6 milioni del pari periodo dell'esercizio precedente. Nel periodo il Gruppo ha registrato maggiori proventi finanziari per gli effetti positivi dalla valutazione dei derivati di copertura del rischio di tasso di interesse e minori oneri finanziari, conseguenti alla riduzione dei tassi di interesse di mercato. La gestione valutaria dei primi nove mesi 2026 è negativa per 0,6 milioni contro un valore negativo di 2,7 milioni del pari periodo dell'esercizio precedente.



La posizione finanziaria netta passiva si attesta a 203,3 milioni di euro al 30 settembre 2026, rispetto a 201,4 milioni al 30 settembre 2025 e 194,4 milioni al 31 dicembre 2025. Il dato al 30 settembre 2026 include 35,5 milioni derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS 16 (41,1 milioni a settembre 2025 e 40,7 milioni a dicembre 2025) e 2,8 milioni di debiti finanziari per l'acquisto delle residue quote di partecipazione di minoranza (4,4 milioni a settembre 2025 e 4,5 milioni a dicembre 2025).



"Il 2026 si sta caratterizzando come un anno complesso per tutti i mercati di riferimento in cui operiamo - ha commentato l'AD Luigi Bartoli - La diversificazione dei nostri business ci permette di limitare, almeno in parte, gli impatti negativi particolarmente acuti derivanti da fattori esogeni (condizioni meteo, situazione geopolitica, andamento dei costi delle materie prime, evoluzione delle politiche commerciali e tariffarie). La nostra attenzione rimane sulla disciplina dei costi e sull'efficienza, con l'obiettivo di generare valore nel lungo periodo".

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