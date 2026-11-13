STOXX 600, utili attesi in crescita del 25% nel terzo trimestre. Al 10% senza l'energia

Stagione delle trimestrali verso l'esaurimento

(Teleborsa) - Il tasso di crescita degli utili per lo STOXX 600 nel terzo trimestre del 2026 resta stabile al 25%, secondo la stima aggiornata al 12 novembre di LSEG I/B/E/S. A inizio ottobre la stima era del 19,4%. Senza il contributo del settore energetico, la crescita stimata sale al 10% dal 9,5% della scorsa settimana. I ricavi sono attesi in aumento del 12% (dall'11,9%) e del 7% escludendo l'energia (dal 6,9%). Considerando i dati effettivi delle società che hanno già riportato e le stime per le altre, la crescita degli utili si attesta al 26,2%.



L'energia resta il settore con il tasso di crescita degli utili più elevato, pari a +150,7%, in leggero calo dal +153,4% della scorsa settimana. Gli utili sono stimati a 35,1 miliardi di euro, contro i 14 miliardi di un anno fa, con ricavi in aumento del 39,6%. Segue la tecnologia (+34,5%), mentre i beni di consumo non ciclici sono attesi a +14,2% e i finanziari a +13,4%. Proseguono invece i tagli sulle materie prime, ora al +5,3% dal 10,1% di una settimana fa e dal 16,8% di inizio ottobre. Scendono anche gli industriali, al 5,8% dal 7,7%. I beni di consumo ciclici, visti in calo del 2%, migliorano leggermente rispetto al -2,9% della scorsa settimana. Otto settori su dieci prevedono un miglioramento degli utili. In fondo alla classifica resta l'immobiliare, atteso in calo del 71,1%.



Il quadro delle revisioni resta positivo. Nella settimana chiusa il 12 novembre gli analisti hanno effettuato 1.195 revisioni delle stime, il 57% delle quali al rialzo, come nella settimana precedente. Le correzioni positive prevalgono nettamente nell'energia, dove circa 85 revisioni su 100 sono al rialzo, e nei beni di consumo non ciclici, dove sono circa due su tre. Prevalgono invece i tagli nell'immobiliare e nei beni di consumo ciclici. Sul fronte delle valutazioni, il rapporto prezzo/utili a 12 mesi dell'indice resta a 14,1 volte, appena sotto la media decennale di 14,2 volte.



Gli analisti prevedono una crescita positiva degli utili per 14 dei 16 paesi rappresentati nell'indice. Portogallo (+101,1%) e Norvegia (+86,3%) presentano i tassi più elevati, mentre Germania (-8,5%) e Irlanda (-3,5%) sono le uniche in territorio negativo. Per l'Italia è prevista una crescita del 14,9%, in lieve calo rispetto al 15,5% della scorsa settimana, mentre per la Francia la stima scende al 36,8% dal 38,4%.



Prosegue la stagione delle trimestrali. Finora 265 società dell'indice hanno pubblicato i conti: il 57% ha battuto le stime sugli utili, sopra la media storica del 54% dal 2012. Nel complesso i risultati sono superiori del 3,8% alle attese, sotto la media di lungo periodo del 5,9%. Sul fronte dei ricavi, il 63,8% delle 326 società che li hanno comunicati ha superato le previsioni, ma in aggregato i ricavi sono inferiori dell'1,1% alle stime. Migliorano le attese per i trimestri successivi: la crescita degli utili è prevista al 40,6% nel quarto trimestre 2026 e al 16,5% nel primo trimestre 2027, mentre il secondo trimestre è visto a -2% e il terzo al 6,5%. Per l'intero 2026 l'aumento previsto sale al 22,1% dal 21,6%.

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