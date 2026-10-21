Moncler, ricavi 9 mesi sfiorano 1,9 miliardi di euro nonostante rallentamento nel terzo trimestre

Ruffini: scenario estremamente complesso

(Teleborsa) - Moncler , azienda italiana del lusso che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi consolidati pari a 1.895,4 milioni di euro, in crescita del 6% a cambi costanti (cFX) e del 3% a cambi correnti rispetto a 1.841,3 milioni nei primi nove mesi del 2025.



Il marchio Moncler



Il marchio Moncler ha registrato ricavi per 1.589,2 milioni nei primi nove mesi, +6% cFX (+2% a cambi correnti) rispetto a 1.553,2 milioni nello stesso periodo del 2025. La performance del terzo trimestre (-1% cFX anno su anno) è stata impattata da un rallentamento del canale distributivo Direct-to-Consumer (DTC2), in calo del 2% cFX anno su anno, a causa di un contesto operativo complesso e del perdurare di flussi turistici contenuti, in particolare nella regione EMEA. Il canale wholesale è cresciuto del 2% cFX anno su anno, pur nell'ambito di una continua ottimizzazione della rete distributiva.



Il marchio Stone Island



Il marchio Stone Island ha segnato 306,2 milioni nei primi nove mesi, in aumento dell'8% cFX (+6% a cambi correnti) rispetto a 288,1 milioni nello stesso periodo del 2025. Nel terzo trimestre i ricavi sono aumentati del 5% cFX rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con il canale DTC che ha mantenuto una crescita positiva (+2% cFX anno su anno), nonostante un traffico più debole e l'impatto della riduzione delle attività promozionali nella regione EMEA. Asia e Americhe hanno continuato a registrare una crescita a doppia cifra. Il canale wholesale è cresciuto del 7% cFX anno su anno, sostenuto da una crescita positiva del business, oltre che da una diversa programmazione delle consegne nel Q3 vs. Q4 rispetto all'anno precedente.



Il commento di Ruffini



"Nel terzo trimestre il nostro settore ha continuato a confrontarsi con uno scenario estremamente complesso - ha commentato Remo Ruffini, presidente esecutivo di Moncler - In momenti come questi rigore e concretezza sono essenziali, ma lo è ancora di più rimanere focalizzati sulla nostra strategia di brand, con una visione di lungo periodo".



"La recente apertura del flagship store di Fifth Avenue, la più forte espressione dell'universo Moncler, e la nostra campagna globale Pioneers in Moncler, profondamente radicata nel nostro DNA, sono una chiara testimonianza di questo impegno - ha spiegato - In Stone Island, con l'apertura del nuovo flagship store di Roma e le campagne che dialogano con il mondo della musica, dello sport e dell'arte, continuiamo a far evolvere il brand, in un percorso di crescita sano. La consapevolezza della nostra identità e delle nostre origini ci permette di guardare avanti con chiarezza e intenzionalità. Proseguiremo il nostro percorso con determinazione e disciplina, dando forma al futuro dei nostri brand con la stessa passione e la stessa ambizione che ci hanno portato fin qui".

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