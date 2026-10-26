Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio , in guadagno del 3,53% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di ThyssenKrupp è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 13,77 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 14,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 13,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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