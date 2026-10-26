Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio, in guadagno del 3,53% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di ThyssenKrupp è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 13,77 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 14,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 13,45.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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