Milano 11:06
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Dow Jones 20-ott
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Londra 11:06
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Francoforte 11:06
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Francoforte: positiva la giornata per CTS Eventim

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per CTS Eventim
Balza in avanti il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,08%.
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