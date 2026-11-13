Generali: nei primi nove mesi utile a 3,6 miliardi (+12%), premi +4,5%

Borean: "Risultati eccellenti, fiduciosi di superare gli obiettivi del piano"

(Teleborsa) - Il gruppo Generali ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con premi lordi in crescita a € 76,5 miliardi (+4,5%), guidati sia dal Danni (+6,3%) sia dal Vita (+3,5%). La raccolta netta Vita si conferma forte a € 11,7 miliardi (+13,6%), grazie al contributo positivo di tutte le linee di business.



Performance positive in tutti i segmenti e forte accelerazione dell’Asset & Wealth Management

Il risultato operativo è in forte crescita a € 6.446 milioni (+8,5%), guidato da tutti i segmenti di business. Il risultato operativo Vita aumenta a € 3.321 milioni (+7,4%). Il New Business Value cresce significativamente a € 2.563 milioni (+12,7%), sostenuto dal miglioramento della redditività e dall’aumento dei volumi. Il risultato operativo Danni aumenta a € 2.861 milioni (+4,5%), con il Combined Ratio al 92,8% (+0,5 p.p.) e il Combined Ratio non attualizzato al 95,1% (+0,9 p.p.), riflettendo il maggiore impatto delle catastrofi naturali e degli eventi man-made.

Il risultato operativo Asset & Wealth Management è in forte aumento a € 1.039 milioni (+23,2%), guidato sia dall’Asset Management a € 482 milioni (+12,3%) sia dal gruppo Banca Generali a € 557 milioni (+34,4%), quest’ultimo sostenuto anche da maggiori commissioni di performance.

Il risultato operativo Holding e altre attività è pari a € -425 milioni (€ -399 milioni 9M2025).



Utile netto normalizzato in crescita del 12%, solida posizione patrimoniale e di capitale

L’utile netto normalizzato è in forte crescita a € 3.678 milioni (+12,0%), sostenuto dalla solida performance operativa. Il risultato netto aumenta a € 3.597 milioni (+11,9%).

L’EPS normalizzato aumenta significativamente a € 2,43 (+12,4%).



Il patrimonio netto di Gruppo aumenta a € 32,2 miliardi (+0,3%), riflettendo principalmente il risultato netto del periodo, parzialmente compensato dal pagamento del dividendo 2025 e dal riacquisto di azioni proprie.



Il Contractual Service Margin (CSM) cresce a € 35,6 miliardi (+2,7% rispetto a FY2025).



Gli Assets Under Management complessivi del Gruppo crescono a € 934 miliardi (+3,8% rispetto a FY2025).



Il Gruppo conferma la sua solida posizione di capitale, con il Solvency Ratio al 211% (219% FY2025), risultante da € 52,3 miliardi di Eligible Own Funds e da € 24,8 miliardi di Solvency Capital Requirement.



Il Combined Ratio si attesta al 92,8% (92,3% 9M2025) e il Combined Ratio non attualizzato si attesta al 95,1% (94,2% 9M2025).



Borean: "Risultati eccellenti, fiduciosi di superare gli obiettivi del piano"

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: "Gli eccellenti risultati dei primi nove mesi riflettono l’efficace implementazione del nostro piano strategico e confermano la forte crescita del Gruppo, sostenuta da tutti i segmenti di business. Il segmento Vita ha continuato a registrare una raccolta netta ai vertici del settore, con una crescita del valore della nuova produzione e una forte redditività. Il Danni ha dimostrato una performance resiliente, nonostante l’impatto delle catastrofi naturali e degli eventi man-made sia superiore di un miliardo di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Asset & Wealth Management ha continuato a registrare una significativa crescita dei risultati. Questa performance dimostra la forza della diversificazione del nostro modello di business, la qualità e la resilienza del profilo degli utili e l’approccio disciplinato alla gestione del capitale. Ciò rafforza ulteriormente la posizione competitiva del Gruppo e ci dà grande fiducia nella possibilità di superare tutti gli obiettivi del nostro piano strategico ‘Lifetime Partner 27: Driving

Excellence’".



Outlook

Attraverso il piano Lifetime Partner 27: Driving Excellence, il Gruppo si impegna a realizzare nel triennio 2025-2027 ambiziosi target:

forte crescita dell’utile per azione: 8-10% CAGR dell'EPS4; solida generazione di cassa: superiore a € 11 miliardi di flussi di cassa netti cumulativi; aumento del dividendo per azione: superiore del 10% CAGR del DPS7 con ratchet policy; attraverso un chiaro framework di gestione del capitale, con ulteriore focus sui rendimenti per gli azionisti: oltre € 7 miliardi di dividendi cumulativi(2025-2027); impegno al riacquisto di azioni proprie per almeno € 1,5 miliardi nell’arco di piano; piano di riacquisto di azioni proprie da € 500 milioni, avviato il 10 agosto e conclusosi ad ottobre 2026.

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