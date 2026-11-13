Hedge fund a leva sui BTP: più liquidità per il mercato, più rischi in caso di stress

Il focus nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di Bankitalia

(Teleborsa) - Gli hedge fund hanno "assunto un ruolo crescente a livello internazionale nei mercati dei titoli di Stato, incluso quello italiano". Lo scrive la Banca d'Italia in un riquadro del Rapporto sulla stabilità finanziaria di novembre, dedicato all'attività dei fondi nel mercato dei pronti contro termine (repo) garantiti da titoli di Stato italiani. La loro operatività, secondo Via Nazionale, "se da un lato contribuisce a sostenere la liquidità degli scambi e l'efficienza dei mercati, dall'altro rappresenta una potenziale fonte di vulnerabilità sistemiche, soprattutto in periodi di tensione". Le posizioni degli hedge fund, spiega il Rapporto, "sono infatti tipicamente finanziate a leva e una loro rapida riduzione può generare oscillazioni dei mercati".



Da prestatori a debitori netti



Negli ultimi anni l'attività degli hedge fund sul mercato repo italiano è cresciuta, "in un contesto caratterizzato da condizioni di finanziamento favorevoli nel comparto e da un miglioramento del profilo rischio-rendimento dei titoli di Stato italiani". Dalla metà del 2024 i fondi sono passati "da una posizione netta di impiego di liquidità a una posizione netta di raccolta", che a ottobre ammontava a circa 37 miliardi di euro. Nel corpo del Rapporto la Banca d'Italia osserva che l'indebitamento netto in repo di questi fondi "ha raggiunto livelli storicamente alti, maggiori di quelli degli altri operatori non bancari".



I repo, si legge, "rappresentano un'importante fonte attraverso cui gli hedge fund finanziano le proprie posizioni, anche per attuare strategie di arbitraggio sui titoli sovrani". Tra queste figurano il basis trade, che sfrutta le differenze di prezzo tra titoli e futures, e lo swap spread arbitrage, basato sui differenziali di rendimento tra titoli di Stato e swap.



Il rischio di vendite improvvise



Il crescente ricorso al finanziamento in repo "rende le posizioni assunte dagli hedge fund sul segmento a pronti dei titoli di Stato più esposte a variazioni delle condizioni di mercato". Nelle fasi di tensione, come un aumento della volatilità, richieste di margini più elevate o un peggioramento delle condizioni di finanziamento, i fondi "potrebbero essere indotti a ridurre repentinamente le proprie posizioni, contribuendo ad amplificare i movimenti dei prezzi e la volatilità stessa".



Gli effetti, avverte la Banca d'Italia, potrebbero essere accentuati "dalla durata relativamente breve dei finanziamenti, che richiede ai fondi di rinnovare frequentemente i repo", e da scarti di garanzia (haircut) contenuti o nulli. Questi ultimi "favoriscono l'impiego della leva, diminuendo la quota della posizione sostenuta con risorse proprie, e limitano il margine di protezione dei finanziatori in caso di inadempimento da parte degli hedge fund".



Il Rapporto cita due episodi recenti. Ad aprile 2025 e a marzo 2026, quando il profilo rischio-rendimento dei titoli italiani è peggiorato, si sono osservate "riduzioni delle posizioni in raccolta degli hedge fund sul mercato repo maggiori di quelle operate dagli altri intermediari attivi nel comparto". Tuttavia, precisa Via Nazionale, "gli aggiustamenti sono stati di breve durata e si sono rapidamente riassorbiti".



Pochi grandi operatori



Un ulteriore elemento di fragilità è la concentrazione. La raccolta dei fondi "è concentrata nel segmento non compensato centralmente ed è riconducibile a pochi dealer". Una quota rilevante dei finanziamenti fa capo ai primi dieci operatori, "tutti grandi gruppi bancari europei o internazionali", e la concentrazione "è elevata anche dal lato dei fondi". Secondo la Banca d'Italia, "tali configurazioni possono contribuire alla propagazione di eventuali tensioni, attraverso aggiustamenti simultanei delle posizioni dei fondi o diffuse contrazioni dei finanziamenti da parte dei dealer".



C'è infine una dimensione internazionale: la natura transfrontaliera dei mercati repo e dell'operatività degli hedge fund può diventare un canale di trasmissione delle tensioni. "Un deterioramento delle condizioni di finanziamento in una giurisdizione potrebbe infatti riflettersi anche altrove sulle diverse posizioni assunte dagli hedge fund", conclude il riquadro, "con possibili effetti di contagio".

Condividi

```