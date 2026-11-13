Titoli di Stato, Bankitalia: condizioni distese, ma liquidità peggiora e più coperture contro ribassi

Cresce la quota di investitori esteri e famiglie

(Teleborsa) - I rendimenti dei titoli di Stato italiani sono saliti in modo significativo negli ultimi mesi, ma il mercato continua a funzionare in modo ordinato. È il quadro tracciato dalla Banca d'Italia nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di novembre. Le condizioni sui mercati finanziari italiani, si legge, "rimangono nel complesso distese, nonostante il contesto di incertezza a livello globale".



Rendimenti e spread



Dalla fine di giugno i rendimenti dei titoli di Stato italiani "sono saliti in modo significativo, in linea con quelli delle altre maggiori economie dell'area dell'euro". Il rialzo, spiega Via Nazionale, "risente delle pressioni inflazionistiche legate alla crisi mediorientale e delle aspettative di un orientamento più restrittivo delle politiche monetarie delle principali economie avanzate".



Lo spread tra BTP e Bund decennali "è salito di circa 50 punti base rispetto ai minimi di gennaio". Resta tuttavia "su valori inferiori alla media degli ultimi vent'anni", beneficiando anche dei miglioramenti del rating dell'Italia decisi lo scorso anno da diverse agenzie. I credit default swap sul debito italiano hanno avuto un andamento analogo.



La domanda di protezione



Un segnale di tensione arriva dal mercato dei derivati. Dall'avvio del conflitto in Medio Oriente "è fortemente aumentata la domanda di protezione contro un calo dei prezzi dei titoli di Stato". Come nelle altre grandi economie dell'area dell'euro, il cosiddetto risk reversal, cioè la differenza di prezzo tra le opzioni che proteggono da un ribasso dei futures sui titoli di Stato e quelle che puntano su un rialzo, "ha raggiunto in Italia valori elevati".



La liquidità



Le condizioni di liquidità sul mercato secondario si sono confermate "complessivamente favorevoli, pur mostrando un deterioramento rispetto ai mesi estivi". Il differenziale denaro-lettera è rimasto contenuto rispetto al passato e il mercato ha continuato ad assorbire bene ordini di importo elevato, anche se tra settembre e ottobre la volatilità infragiornaliera è aumentata. Dopo il forte aumento tra maggio e settembre, favorito anche dal trading ad alta velocità, i volumi scambiati sono tornati in linea con quelli di aprile.



L'attività è stata elevata anche su futures e repo. In quest'ultimo comparto, rileva la Banca d'Italia, si è rafforzata la presenza degli hedge fund, il cui indebitamento netto in pronti contro termine garantiti da titoli di Stato italiani "ha raggiunto livelli storicamente alti".



Chi detiene il debito



Nella prima metà dell'anno è cresciuta ancora la quota di titoli di Stato in mano agli investitori esteri. È aumentata leggermente anche quella delle famiglie italiane, già più alta che negli altri Paesi dell'area, mentre la quota delle banche domestiche è rimasta stabile. Si sono ridotte ancora quella dell'Eurosistema e, in misura minore, quella delle compagnie assicurative italiane.



Il costo del debito



Sul mercato primario le emissioni proseguono regolarmente. I volumi sono cresciuti sulle scadenze medie e lunghe, sostenuti anche dai collocamenti per i risparmiatori: il BTP Italia Sì a giugno e la doppia emissione del BTP Valore a ottobre. Rispetto ad aprile sono saliti i rendimenti medi all'emissione e anche il costo medio dei titoli in circolazione, che si è portato al 3%. La vita media residua del debito resta vicina ai sette anni.



Nella presentazione del Rapporto, la Banca d'Italia sottolinea infine che sul fronte dei conti pubblici "una politica di bilancio prudente e un rafforzamento della capacità di crescita possono attenuare i rischi e assicurare una riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL nel medio termine".

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