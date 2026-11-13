Indicazioni rialziste per Land Securities Group

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Seduta decisamente positiva per la società immobiliare inglese , parte del FTSE 100 , che ha terminato in rialzo del 2,13%.





Operatività odierna:

Le azioni di Land Securities Group , su questi prezzi fissati a 6,96 sterline, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 6,6 pounds, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```