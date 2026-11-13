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New York: si muove a passi da gigante Texas Pacific Land

Migliori e peggiori, In breve
New York: si muove a passi da gigante Texas Pacific Land
Prepotente rialzo per il proprietario terriero nello Stato del Texas, che mostra una salita bruciante del 3,96% sui valori precedenti.
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