Londra: risultato positivo per Land Securities Group
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società immobiliare inglese, con una variazione percentuale del 2,20%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Land Securities Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,9%, rispetto a +0,36% del principale indice della Borsa di Londra).
Tecnicamente, Land Securities Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,996 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,904. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,088.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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