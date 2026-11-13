Interpump, utile terzo trimestre +20,4%. Divisione Olio traina, confermata la guidance

(Teleborsa) - Interpump ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi pari a 535,4 milioni di euro, in crescita del 7,3% rispetto ai 499,2 milioni dello stesso periodo del 2025. La crescita si divide in +3,8% organico, +2,4% da variazione di perimetro e +1,1% da effetto cambi. Su base organica, la Divisione Olio è cresciuta dell'8%, mentre la Divisione Acqua ha segnato un calo del 4,2%. A livello geografico, il Nord America ha registrato un incremento del 15%.



L'EBITDA trimestrale è salito del 5,8% a 121,5 milioni, con un margine del 22,7% rispetto al 23% del terzo trimestre 2025. La Divisione Olio ha aumentato l'EBITDA del 12,8% a 76,8 milioni, mentre quello della Divisione Acqua è sceso del 4,3% a 44,7 milioni. L'EBIT è cresciuto del 7,9% a 88,7 milioni. L'utile netto è salito del 20,4% a 66,2 milioni, sostenuto anche da proventi finanziari netti per 1,6 milioni, contro oneri netti per 5,7 milioni un anno prima.



Nei primi nove mesi i ricavi si attestano a 1.621,7 milioni di euro (+2,9%), con una crescita organica dell'1,7%. L'EBITDA è sostanzialmente stabile a 364,6 milioni (+0,1%), con un margine del 22,5% dal 23,1%. Il calo della Divisione Acqua nei nove mesi (-8,5%) riflette il confronto con una commessa particolarmente rilevante registrata nel primo semestre 2025. L'utile netto sale del 9,1% a 188 milioni.



La posizione finanziaria netta al 30 settembre è pari a 276 milioni di euro, in calo rispetto ai 291,1 milioni di fine 2025. Nel periodo il gruppo ha generato un free cash flow di 171,6 milioni, a fronte di investimenti netti per 63 milioni, dividendi per 37,8 milioni, acquisizioni per 55,1 milioni e buyback per 47,4 milioni.



"I risultati del terzo trimestre si confermano in linea con le aspettative del Gruppo e riflettono la solidità del nostro modello di business, nonostante il volatile contesto macroeconomico", ha commentato il presidente esecutivo Fulvio Montipò. Il gruppo conferma la guidance 2026.

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