Piazza Affari: calo per Interpump

(Teleborsa) - Rosso per il costruttore di pompe ad alta pressione , che sta segnando un calo del 2,06%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Interpump evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Interpump è in rafforzamento con area di resistenza vista a 38,17 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 37,79. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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