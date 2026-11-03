Piazza Affari: calo per Interpump
(Teleborsa) - Rosso per il costruttore di pompe ad alta pressione, che sta segnando un calo del 2,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Interpump evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Interpump è in rafforzamento con area di resistenza vista a 38,17 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 37,79. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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