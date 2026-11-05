Piazza Affari: andamento sostenuto per Interpump
(Teleborsa) - Seduta positiva per il costruttore di pompe ad alta pressione, che avanza bene del 2,35%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Interpump più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della società industriale è in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,74. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 40,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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