Piazza Affari: andamento sostenuto per Interpump

(Teleborsa) - Seduta positiva per il costruttore di pompe ad alta pressione , che avanza bene del 2,35%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Interpump più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve della società industriale è in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,74. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 40,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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