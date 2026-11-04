RETI, ampliato organo dei protector del Bruno Paneghini Trust

Nominati cinque nuovi "Guardiani"

(Teleborsa) - Reti , facendo seguito a quanto comunicato il 16 gennaio 2026, annuncia l'ampliamento dell'organo dei protector del Bruno Paneghini Trust, denominati "Guardiani" ai sensi dell'atto istitutivo.



L'ampliamento è volto a rafforzare il presidio e la continuità nonché la tutela delle finalità per le quali il Trust è stato costituito. I nuovi cinque Guardiani affiancheranno Ilenia Carnio, Presidente di Reti e protector già in carica, portando a sei il numero complessivo dei componenti dell'organo.



Con decorrenza da oggi 4 novembre, sono stati nominati Lorenzo Beliusse – Direttore Marketing di Reti; Andrea Bombelli – Direttore Commerciale e Alliance di Reti; Federica Camagna – Amministratore Delegato, CFO e Investor Relation Manager di Reti; Michele Lucioni – Amministratore Delegato e Direttore Generale di Reti; Carlo Toja – Direttore Risorse Umane di Reti.



Si ricorda che Bruno Paneghini Trust detiene il 90% del capitale di Paneghini Holding, azionista di controllo di Reti con una partecipazione pari all'80,01% del capitale.



La nomina dei nuovi "Guardiani" non determina variazioni nella titolarità delle partecipazioni, nella catena di controllo di Reti, nella governance della società né nell’attribuzione dei relativi poteri gestori.







(Foto: Radission US su Unsplash)

Condividi

```