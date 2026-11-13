Juventus, al via l’aumento di capitale da 200 milioni di euro: tutti i dettagli

Citigroup e UniCredit nominati quali Joint Global Coordinators

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club ha deliberato di esercitare parzialmente la delega conferita dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 3 novembre 2026 per un importo massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di circa 200 milioni e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti, approvandone altresì i termini e le condizioni definitivi, con un’offerta in opzione che si svolgerà dal 16 novembre 2026 al 1° dicembre 2026.



Obiettivi dell’aumento di capitale

L’Aumento di Capitale è funzionale al rafforzamento patrimoniale e a supportare il raggiungimento degli obiettivi strategici e di sviluppo di Juventus, fondati sulla competitività sportiva, sul progressivo consolidamento dell’equilibrio economico-finanziario (anche a supporto del rispetto dei parametri economici, finanziari e patrimoniali previsti dalle normative UEFA e FIGC), su possibili upgrade degli asset strategici, sia materiali (e.g., Allianz Training Center Vinovo, Juventus Creator Lab, J|medical, J|hotel, Juventus Museum, etc.), sia immateriali (e.g., diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, sistemi informativi, etc.) e sulla valorizzazione del brand “Juventus”.



L'Aumento di Capitale costituisce, inoltre, un presidio preventivo a fronte di possibili rischi connessi al business aziendale, significativamente influenzato dai risultati sportivi e dagli effetti delle campagne trasferimenti. Come già comunicato in data 29 settembre 2026, nelle ipotesi di performance sportive del triennio 2026/2027-2028/2029 in linea con quelle dei periodi precedenti alla stagione sportiva appena conclusa, le esigenze di rafforzamento patrimoniale per l’esercizio corrente e, in misura minore, per quello successivo, ammontano indicativamente al 45%-50% del valore complessivo della delega assembleare. Si precisa che, al netto delle esigenze di rafforzamento patrimoniale, alla data odierna la Società non ha definito la ripartizione dei proventi tra le ulteriori destinazioni.



L’esercizio parziale della delega riflette la scelta di dotare immediatamente la Società delle risorse patrimoniali e finanziarie necessarie per il riequilibrio patrimoniale e finanziario e il sostegno degli obiettivi strategici e consente di mantenere flessibilità nell’esercizio della porzione residua, pari a massimi circa € 50 milioni, in esercizi successivi in funzione delle tempistiche di attuazione dei piani di investimento, anche ai fini del rispetto, nel tempo, dei parametri economico-finanziari previsti dalla normativa sportiva, nazionale e internazionale.



Exor aderisce all’aumento di capitale con 131 milioni di euro

L’azionista di maggioranza Exor N.V. (“Exor”), titolare del 65,4% del capitale sociale, a ulteriore conferma del suo impegno di lungo termine nei confronti di Juventus e della fiducia nel valore intrinseco del Club, si è impegnato a sottoscrivere la quota di propria spettanza, per un controvalore pari a circa € 131 milioni, nonché le azioni di nuova emissione che dovessero eventualmente risultare non sottoscritte al termine dell’offerta.



Juventus ha altresì incaricato Citigroup e UniCredit quali Joint Global Coordinators nell’ambito dell’Aumento di Capitale.

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