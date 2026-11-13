Moltiply Group scambia in rosso a Piazza Affari
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il broker online per i mutui alle famiglie, che esibisce una perdita secca del 3,86% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Moltiply Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Moltiply Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 36,83 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 35,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 38,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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