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Moltiply Group scambia in rosso a Piazza Affari

Migliori e peggiori
Moltiply Group scambia in rosso a Piazza Affari
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il broker online per i mutui alle famiglie, che esibisce una perdita secca del 3,86% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Moltiply Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Moltiply Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 36,83 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 35,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 38,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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