Piazza Affari: performance negativa per Moltiply Group

(Teleborsa) - Retrocede il broker online per i mutui alle famiglie , con un ribasso del 2,88%.



L'andamento di Moltiply Group nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Moltiply Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,87 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 35,22. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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