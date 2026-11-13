MPS, Morningstar DBRS pone i rating sotto revisione con implicazioni positive

(Teleborsa) - Morningstar DBRS ha posto i rating creditizi di Banca Monte dei Paschi di Siena - incluso il rating a lungo termine sull'emittente pari a "BBB (high)" - sotto revisione con implicazioni positive. Tale decisione riflette la potenziale acquisizione di MPS da parte di Intesa Sanpaolo (rating "A" con trend stabile), a seguito delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di MPS del 29 ottobre 2026.



Gli azionisti hanno inoltre bocciato la fusione per incorporazione di Mediobanca, in linea con le indicazioni fornite da Intesa. In precedenza, il 4 ottobre 2026, Delfin - il maggiore azionista di MPS - si era impegnata ad aderire all'offerta di Intesa con la propria quota del 17,6%. L'assegnazione dello status "sotto revisione con implicazioni positive" riflette la valutazione di Morningstar DBRS secondo cui tali sviluppi rendono più probabile l'acquisizione di MPS da parte di Intesa, un'istituzione finanziaria di maggiori dimensioni e con un rating più elevato.



L'8 giugno 2026, Intesa ha lanciato un'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (OPAS) sulla totalità delle azioni di MPS. Secondo la struttura proposta, Intesa manterrebbe parte delle attività di MPS, nonché le attività di Mediobanca. Il marchio di MPS, circa 635 filiali e le relative attività verrebbero trasferiti a un'entità bancaria che sarà acquisita da Unipol (rating A (high) e trend stabile); tale entità verrebbe successivamente trasferita e integrata in BPER (rating BBB (high) e trend positivo). Il processo di separazione (carve-out) e la definizione del perimetro da trasferire a Unipol dovrebbero perfezionarsi nel corso del 2027.



Durante il periodo di revisione, che Morningstar DBRS prevede di concludere entro 90 giorni, l'agenzia analizzerà il documento di offerta, l'iter delle restanti autorizzazioni, i livelli finali di adesione e ogni ulteriore aggiornamento relativo alla separazione proposta - inclusi il perimetro dell'entità risultante e il suo trasferimento - nonché il previsto livello di supporto. Qualora l'operazione venisse perfezionata, i rating creditizi di MPS verrebbero probabilmente allineati a quelli di Intesa. In caso di mancato perfezionamento, Morningstar DBRS rimuoverebbe i rating di MPS dalla condizione di revisione con implicazioni positive, confermandoli verosimilmente con un trend stabile.

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