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New York: Bloom Energy in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Bloom Energy in forte calo
In forte ribasso il produttore di celle a combustibile, che mostra un -7,22%.
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