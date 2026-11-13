New York: brillante l'andamento di Workday

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Workday rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Workday mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 192,2 USD con area di resistenza individuata a quota 196,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 189,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```