New York: giornata depressa per Nvidia

(Teleborsa) - Pressione sul chipmaker , che tratta con una perdita del 2,33%.



La tendenza ad una settimana di Nvidia è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società di chip mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 159,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 167,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 156,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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