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New York: risultato positivo per Coca Cola

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Coca Cola
Seduta vivace oggi per il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,80%.
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