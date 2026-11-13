New York: violenta contrazione per Bloom Energy

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di celle a combustibile , che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,29%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bloom Energy rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo della società di tecnologie energetiche rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 200,8 USD, mentre i supporti sono stimati a 178,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 222,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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