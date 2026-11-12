Milano 17:35
51.809 -0,27%
Nasdaq 20:42
28.268 -0,37%
Dow Jones 20:42
52.429 -0,11%
Londra 17:35
10.863 +0,25%
Francoforte 17:37
26.772 +0,41%

New York: violenta contrazione per United Airlines Holdings

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
New York: violenta contrazione per United Airlines Holdings
A picco la holding di compagnie aeree, che presenta un pessimo -4,73%.
Condividi
```