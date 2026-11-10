Milano 17:35
51.755 +0,69%
Nasdaq 18:31
27.564 -1,23%
Dow Jones 18:31
52.123 -0,51%
Londra 17:35
10.752 -0,29%
Francoforte 17:35
26.347 +0,31%

New York: violenta contrazione per GE Vernova

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per GE Vernova
A picco l'industria di energia elettrica, che presenta un pessimo -8,09%.
Condividi
```