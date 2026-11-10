Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

(Teleborsa) - Balza in avanti il principale complesso cantieristico al mondo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fincantieri , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Fincantieri evidenzia un declino dei corsi verso area 12,28 Euro con prima area di resistenza vista a 12,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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