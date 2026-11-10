Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri
(Teleborsa) - Balza in avanti il principale complesso cantieristico al mondo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fincantieri, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Fincantieri evidenzia un declino dei corsi verso area 12,28 Euro con prima area di resistenza vista a 12,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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