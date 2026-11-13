Plures, Fitch conferma il rating "BBB-" con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch ha confermato il rating di lungo termine di Plures a "BBB-" con outlook stabile, mantenendo un giudizio investment grade. Nella propria valutazione, l'agenzia riconosce tra i principali punti di forza di Plures il modello industriale diversificato nei settori ambiente, energia e servizio idrico, il forte radicamento territoriale e l'elevata incidenza delle attività regolate, ulteriormente rafforzata dal consolidamento integrale di Publiacqua nel perimetro di valutazione del rating.



Nella propria valutazione, Fitch sottolinea inoltre l'importanza della politica finanziaria del Gruppo e delle azioni previste per mantenere gli indicatori di indebitamento coerenti con l'attuale livello di rating. L'outlook stabile riflette le aspettative dell'agenzia sulla capacità del Gruppo di proseguire nella gestione delle risorse finanziarie a sostegno dell'equilibrio economico e del percorso di sviluppo della multiutility, facendo leva sulla diversificazione industriale e sul crescente contributo delle attività regolate.

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