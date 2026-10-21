FS Italiane, Fitch conferma il rating "BBB+" con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il rating a lungo termine di Ferrovie dello Stato Italiane a "BBB+", con outlook stabile.



La conferma riflette l'ampia responsabilità dell'Italia e il forte incentivo del Paese a fornire a FS un sostegno straordinario. Riflette inoltre il profilo di credito autonomo di FS, che è stato rivisto da "bbb+" a "bbb", a seguito di un deterioramento degli indicatori di debito dovuto alla pressione sui margini, a una generazione di flussi di cassa ancora debole e a un ampio ricorso a finanziamenti esterni. L'outlook stabile rispecchia quello assegnato al debito sovrano italiano.



FS è un'entità cosiddetta Government-Related e i suoi rating sono equiparati a quelli dello Stato. Ciò deriva dalla combinazione tra l'aspettativa che un sostegno straordinario da parte del governo nazionale sia "estremamente probabile" e il profilo di credito autonomo



Fitch prende in considerazione due principali segmenti: il gestore dell'infrastruttura, che opera in regime di monopolio naturale, e l'operatore, le cui attività sono in gran parte soggette alla normativa UE sulla concorrenza. Il rating del gruppo è determinato dal segmento più debole tra i due, a causa del divieto imposto dall'UE sui sussidi incrociati tra attività commerciali e non commerciali.

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