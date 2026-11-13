Roadshow "Shaping Tomorrow" di BNL BNP Paribas: tre anni di "laboratorio in movimento"

(Teleborsa) - Tre anni di incontri, 14 città, oltre 3.000 ospiti e circa 60 speaker coinvolti. Sono i numeri del Roadshowdi BNL BNP Paribas che, con la, conclude il suo percorso 2026, confermandosi un'importanteElena Goitini, Amministratore Delegato BNL e Responsabile BNP Paribas in Italia, ha dichiarato: "Un tour che èraccontate e condivise con clienti, imprenditori e comunità locali. Siamo sempre più consapevoli del nostro ruolo di partner dell'economia reale come BNL a livello nazionale, cui si aggiunge la forza e l'expertise del gruppo internazionale BNP Paribas. Una sinergia potente al servizio della clientela e in particolare delle aziende, per accompagnare le storie di eccellenza imprenditoriale in Italia e nel mondo. Partnership, reti distributive e piattaforme globali come leve strategiche del nostro modello".Il Roadshow è quindi uno strumento importante e fondamentale per portare la banca all'interno del territorio e dell'economia reale, come ha spiegato Ruxandra Valcu, Chief Commercial Officer di BNL BNP Paribas: "Dobbiamo capire che. Oggi le tecnologie permettono di rispondere sempre più a tutti quelli che sono i fabbisogni dei nostri clienti a 360 gradi: sia attraverso la consulenza fisica, nelle nostre agenzie sul territorio, sia attraverso tutti i canali di remote banking che oggi mettiamo a disposizione. Dunquee di offrirgli, nei tempi sempre più ristretti di cui ha bisogno, le soluzioni che rispondono alle sue esigenze di innovazione".Vicenza rappresenta l'approdo naturale di questo ciclo di incontri suin une che continua a distinguersi per capacità imprenditoriale, vocazione all'export e forte specializzazione. La Direzione Territoriale Nord Est della Banca, che racchiude Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, opera con oltre 400 banker cui si aggiungono i Wealth Advisory Partner, la rete di consulenza patrimoniale della Banca. Circa 60 i punti di contatto sul territorio, tra filiali e centri specialistici.L'economia di questo territorio, come è noto, è, il Nord Est - Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia - genera infatti un Pil di 307 miliardi di euro, circa il 14% di quello italiano. Con 7,1 milioni di abitanti e 3,1 milioni di occupati, le famiglie di quest'area detengono(ultimo dato disponibile 2024), ed in questo caso il Veneto è una delle regioni che pesano di più sul Pil italiano (9,2% pari a 201 miliardi di euro nel 2024, stimati in circa 206 nel 2025). Per il 2026 è atteso un miglioramento del Pil regionale dello 0,6%, che sarebbe sostenuto da consumi delle famiglie (+0,7%) e investimenti (+1,9%).Guardando alla dinamica dell'export regionale nel primo semestre di quest'anno, le elaborazioni della Economic Research di BNL BNP Paribas su dati Istat segnalano un ammontare delle vendite all'estero pari a 41,7 miliardi di euro (+4,1% su un anno prima), un ritmo vicino alla media nazionale (+4,5%) e ben superiore a quello del Nord Est nel suo complesso (+1,1%).. Le vendite di mezzi di trasporto (che rappresentano il 6,2% dell'export regionale) sono raddoppiate, ma il valore è fortemente influenzato dall'andamento della cantieristica navale, che presenta notoriamente ampie oscillazioni. La prima provincia veneta per valore delle merci esportate è appunto Vicenza, con una quota pari al 28% del totale regionale. Nei primi sei mesi del 2026, le vendite vicentine all'estero sono cresciute del 2,3% su base annua.BNL BNP Paribas è uno dei principali gruppi bancari italiani, presente su tutto il territorio nazionale. Offre un'. È dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 64 paesi, con oltre 180.000 collaboratori, di cui oltre 146.000 in Europa, dove opera in quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo.