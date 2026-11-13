Settimana positiva per l'azionario europeo nonostante le incertezze sul tech

Crescita dell’Eurozona confermata nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Chiusura poco mossa per le Borse europee, che comunque archiviano in rialzo la settimana, sostenute dalla stagione delle trimestrali e nonostante le incertezze macroeconomiche e la volatilità del settore tecnologico statunitense. A scuotere i mercati è stata la vicenda del CEO di Nvidia : ieri Jensen Huang si è dimesso dalla carica di CEO del produttore statunitense di chip, in una vicenda che potrebbe avere conseguenze di vasta portata per la politica statunitense in materia di esportazione di chip, nonché per il settore dell'intelligenza artificiale.



Sul fronte macroeconomico, in Eurozona la seconda stima del PIL del 3° trimestre è stata confermata a +0,4% t/t e a +1,3% a/a, offrendo margini alla BCE per proseguire la stretta monetaria. La bilancia commerciale di settembre è migliorata a -10,3 miliardi di euro (da -16,6 miliardi), mentre quella italiana ha registrato un surplus di 2,083 miliardi, al di sotto delle attese. Negli Stati Uniti, i prezzi alla produzione di ottobre sono aumentati del +0,3% m/m (+0,4% atteso), la componente core si è attestata al +0,3% m/m, in linea col consenso; su base annua, il PPI è cresciuto del +6,5% (+6,6% atteso).



Il petrolio consolida i rialzi di ieri dopo che Trump ha escluso la necessità di un accordo con l'Iran, mentre un nuovo incidente che ha coinvolto una nave gasiera nei pressi dello stretto di Hormuz alimenta i timori per la sicurezza dei flussi energetici. Il rapporto mensile dell'IEA segnala che il mercato petrolifero globale è tornato in surplus nel 4° trimestre 2026 per la prima volta dall'inizio del conflitto USA-Iran, e che lo squilibrio tra offerta e domanda è destinato ad ampliarsi nel corso del 2027, grazie al recupero delle esportazioni dal Golfo Persico e all'aumento della produzione di Arabia Saudita e Iraq.



Salgono le le scommesse di un aumento più consistente dei tassi da parte della Federal Reserve. Secondo lo strumento CME FedWatch, gli investitori ritengono ora che ci sia una probabilità del 12% che la Fed proceda a un rialzo di 50 punti base a dicembre, in aumento rispetto allo zero di una settimana fa. Intanto, seguendo altre banche d'affari, anche BofA ha detto di prevedere ora che la Federal Reserve aumenti i tassi di altri 25 punti base a gennaio, oltre alle precedenti previsioni di rialzi a dicembre e marzo, dopo che i dati dell'inflazione di ottobre sopra le attese.



Prevale la cautela sull' euro / dollaro USA , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. L' Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,20%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Sulla parità lo spread , che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,42%.



Tra gli indici di Eurolandia nulla di fatto per Francoforte , che passa di mano sulla parità, Londra avanza dello 0,36%, e incolore Parigi , che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.



Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 51.859 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share , con chiusura su 54.597 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,21%); con analoga direzione, in rosso il FTSE Italia Star (-0,89%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Brunello Cucinelli (+3,20%), Banca Generali (+2,98%), Amplifon (+2,47%) e ENI (+1,98%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Fincantieri , che ha chiuso a -4,28%. Soffre Technoprobe , che evidenzia una perdita del 2,66%. Preda dei venditori Prysmian , con un decremento del 2,58%. Pensosa Unipol , con un calo frazionale dell'1,22%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, BFF Bank (+7,12%), Cembre (+6,64%), SOL (+3,77%) e TXT E-solutions (+3,27%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Juventus , che ha chiuso a -10,78%. Si concentrano le vendite su Garofalo Health Care , che soffre un calo del 3,35%. Vendite su Carel Industries , che registra un ribasso del 3,02%. Seduta negativa per Reply , che mostra una perdita del 2,95%.

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