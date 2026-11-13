Sicurezza, il 73% degli italiani è preoccupato: cresce la fiducia nella tecnologia

(Teleborsa) - I recenti fenomeni di criminalità in molte città del Paese e i cyberattacchi subiti da alcuni supermercati italiani, nonché l’ultimo allarme che ha coinvolto ieri migliaia di scuole in tutta Italia, hanno riportato al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza sia fisica che digitale, su cui l’attenzione dei cittadini resta elevata. Il 73% degli italiani si dichiara molto o abbastanza preoccupato per la propria sicurezza e per quella della propria famiglia, contro appena il 25% che lo è poco o per nulla. La preoccupazione è più elevata tra le donne (77% contro il 69% degli uomini), mentre non si rilevano grandi differenze generazionali (76% nella fascia d’età 35-54; 72% nella fascia 18-34 e negli over 54). A livello geografico la preoccupazione per la sicurezza personale è più forte nelle regioni del Centro (78%) e al Sud e nelle Isole (76%), seguite da Nord-Ovest (71%) e Nord-Est (67%).



È quanto emerge dall’indagine demoscopica condotta da FPA, società del gruppo Digital360, in collaborazione con l’Istituto Piepoli, e presentata oggi nel corso di FORUM PA Sicurezza 2026, manifestazione giunta alla terza edizione, che quest’anno ha posto al centro del confronto il tema "Anticipare il futuro: la governance del dato nella sfida multidominio".



Dalla rilevazione non emerge, tuttavia, una singola minaccia capace di catalizzare da sola la maggioranza degli italiani. La principale fonte di preoccupazione, citata dal 44% delle persone, riguarda la violenza e la criminalità giovanile. Seguono guerre e conflitti internazionali (34%), microcriminalità e sicurezza nelle città (33%), immigrazione irregolare (32%), emergenze ambientali e calamità naturali (31%), criminalità organizzata e mafie (25%), disinformazione e manipolazione delle informazioni (23%), cyber-attacchi e criminalità informatica (17%), furto e uso illecito dei dati personali (16%), attacchi alle infrastrutture strategiche e terrorismo (entrambi al 12%).



Le priorità cambiano però sensibilmente tra le diverse fasce della popolazione. Violenza e criminalità giovanile preoccupano soprattutto le donne (49% contro il 39% degli uomini) e gli over 54 (49%) rispetto alla fascia 18-34 anni (39%) e a quella 35-54 anni (42%). Anche guerre e conflitti internazionali pesano maggiormente tra gli over 54(39%) rispetto ai più giovani (32%). Al contrario, tra i 18-34enni assumono maggiore rilievo le minacce legate all’ambiente digitale: il 30% indica disinformazione e manipolazione delle informazioni e il 24% cyber-attacchi e criminalità informatica, valori che tra gli over 54 scendono rispettivamente al 20% e al 12%.



"L’indagine ci restituisce l’immagine di un Paese fortemente preoccupato per la sicurezza, soprattutto in relazione a criminalità giovanile, guerre, microcriminalità. Solo il 17% indica gli attacchi informatici, che finiscono nella seconda metà della classifica, ma dobbiamo evidenziare che l’indagine è stata condotta pochi giorni prima del caso degli attacchi hacker ai supermercati e, soprattutto, prima del diffuso allarme che ha interessato ieri le scuole italiane. I dati mostrano che probabilmente gli italiani non erano pronti ad affrontare un’ipotesi di attacchi così estesi – sottolinea Gianni Dominici, Amministratore Delegato di FPA. Di fronte a preoccupazioni così diverse, emerge però un orientamento comune: due italiani su tre vedono nella tecnologia uno strumento per aumentare la sicurezza. È un segnale importante, che ci dice anche quanto sia necessario creare le condizioni perché queste tecnologie siano utilizzate in modo efficace, responsabile e rispettoso dei diritti dei cittadini".



L’utilizzo della tecnologia per aumentare la sicurezza, ad esempio attraverso IT-Alert, droni, sistemi di videosorveglianza e intelligenza artificiale, raccoglie un consenso trasversale: il 67% degli italiani si dichiara molto o abbastanza favorevole, mentre solo il 27% è poco o per nulla favorevole. Ad essere favorevoli sono sia le fasce adulte che quelle più giovani: il consenso più alto è nella fascia 35-54enni (69%), a seguire gli over 54 (67%) e infine i 18-34enni (65%).



La propensione positiva verso l’impiego delle tecnologie per la sicurezza trova conferma anche in un’altra recente indagine condotta da FPA. La ricerca ICity Club 2026, che ha coinvolto oltre 12.000 cittadini residenti in 18 Comuni capoluogo italiani, rileva infatti che il 75% degli utenti dei servizi online è favorevole all’adozione di tecnologie e soluzioni di videosorveglianza.



Il consenso alle tecnologie si accompagna tuttavia a un atteggiamento più cauto riguardo all’equilibrio tra sicurezza e privacy: se la maggioranza dei rispondenti alla demoscopica (il 56%) dichiara di fidarsi molto o abbastanza della capacità delle istituzioni di utilizzare questi strumenti garantendo entrambe, c’è tuttavia un 39% che si fida poco o per nulla. La governance del dato diventa dunque un nodo cruciale.



In questo quadro si inserisce anche il tema della sovranità digitale: la capacità dell'Italia e dell'Europa di avere un maggiore controllo sulle proprie tecnologie, infrastrutture, dati e sistemi digitali, è considerata una priorità dal 67% degli italiani, ma solo il 20% la vede come una priorità assoluta contro il 47% che la ritiene una priorità importante. Il 18% la considera secondaria (percentuale che sale al 25% tra i più giovani), mentre solo l’8% non la ritiene prioritaria, e c’è un 7% che non conosce il concetto o non esprime una posizione in merito. Dati che confermano la necessità di lavorare ancora sulla componente culturale.

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