ISTAT: cresce la soddisfazione per la vita, ma resta bassa la fiducia negli altri

(Teleborsa) - Nel 2025 aumenta la quota di italiani soddisfatti della propria vita, passando dal 46,3% del 2024 al 47,6%. La soddisfazione per i diversi aspetti della quotidianità rimane sostanzialmente stabile, con segnali positivi per il tempo libero e la situazione economica personale, che si confermano fattori importanti per il benessere complessivo.



In particolare, il 59,3% delle persone si dichiara soddisfatto della propria condizione economica. Un miglioramento significativo si registra nelle Isole, dove la quota sale dal 45,3% al 48,4%. Cresce anche la soddisfazione tra gli over 65, con un aumento di 2,9 punti percentuali rispetto al 2024, raggiungendo il 42,6%.



Sul fronte della fiducia, resta invece stabile e su livelli contenuti quella verso il prossimo. Aumenta la fiducia nelle Forze dell'ordine e nel sistema giudiziario, mentre diminuisce quella nel Parlamento europeo.



Per quanto riguarda le istituzioni locali, il 49,3% degli italiani dichiara di fidarsi delle amministrazioni comunali, con differenze territoriali significative: la quota raggiunge il 54,9% al Nord, il 48,1% al Centro e il 42,4% nel Mezzogiorno.

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