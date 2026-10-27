ASPI, Giana: "88% italiani utilizza la rete. Competere in nuovo scenario globale significa investire in infrastrutture nazionali"

“Autostrade per l'Iralia, tra il 2025 e il primo semestre 2026 destinati 3,3 miliardi di euro alla rigenerazione della rete, nel segno della sicurezza”

(Teleborsa) - “L’autostrada non è soltanto un’infrastruttura, è una componente essenziale della vita degli italiani". Lo afferma l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana al Forum economico di Moneta, “Competere nel nuovo scenario globale” - lo raccontano anche dati recenti: l’88% degli italiani utilizza l’autostrada, una persona su quattro lo fa ogni settimana. Numeri che restituiscono la dimensione di un’infrastruttura profondamente integrata nella vita delle persone e nel funzionamento della nostra economia. Competere nel nuovo scenario globale significa poter contare su infrastrutture moderne, efficienti e, prima di tutto, sicure. Le autostrade connettono territori, imprese e filiere produttive, avvicinano i mercati e contribuiscono alla competitività del Paese, perché l’infrastruttura crea domanda e genera Pil.



"Per continuare a svolgere questa funzione nei prossimi decenni, però, non basta conservare ciò che abbiamo: dobbiamo rigenerarlo e trasformarlo. Tra il 2025 e il primo semestre 2026 abbiamo destinato 3,3 miliardi di euro alla manutenzione, all’ammodernamento e al potenziamento della rete. Al centro di questa trasformazione c’è la sicurezza".



"Quella di chi viaggia, di chi ogni giorno lavora sulle nostre autostrade e dell’infrastruttura stessa. È una responsabilità che guida le nostre scelte industriali e sulla quale tecnologia e innovazione possono fare una grande differenza. Sensoristica, analisi dei dati e sistemi digitali ci consentono di conoscere sempre meglio la rete, anticipare le situazioni di rischio e intervenire in maniera più tempestiva ed efficace. La tecnologia è e rimane uno strumento al servizio delle persone, volto a rendere sempre più efficiente e sicura la nostra rete”.

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