Unipol, Laterza: "Siamo sul binario giusto per raggiungere i target del piano 2026"

(Teleborsa) - Il gruppo Unipol
è "sul binario giusto per raggiungere i target del piano industriale nel 2026". Lo ha assicurato l'amministratore delegato Matteo Laterza
, intervenendo in conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati trimestrali
.
Laterza ha riconosciuto che il terzo trimestre "non è stato così favorevole come il 2025" sul fronte delle catastrofi naturali, a causa di alcuni eventi verificatisi tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. A questo si è aggiunto "un ampliamento significativo dei tassi e dello spread", che «ha avuto un certo peso sulla posizione di solvency» del gruppo.
Nonostante questi elementi, l'amministratore delegato ha sottolineato la solidità dell'andamento trimestrale. "Stiamo chiudendo un trimestre solido, con una crescita dei premi sia nel Danni che nel Vita e un miglioramento del combined ratio al 92,5%, in linea con il target del nostro piano industriale nonostante un impatto più elevato delle natcat", ha concluso Laterza.Impatto manovra stimato tra 80-90 milioni nel 2027
L'impatto totale della manovra finanziaria sul gruppo Unipol "dovrebbe essere tra 80 e 90 milioni di euro l'anno prossimo", ha detto ancora il top manager, spiegando che c'è anche il provvedimento della manovra che riguarda la ristrutturazione dell'utilizzo del credito fiscale relativo al Superbonus e in questo caso la quantità deducibile nel 2027 dovrebbe essere poi spalmato su 10 anni.
Su questo fronte, "bisogna accantonare la quantità totale di credito che è quello che noi pagheremo nel 2027 e ci aspettiamo che questo possa avere un potenziale negativo già nel 2026, quantificabile intorno ai 50 milioni". La discussione alla Camera "è ancora all'inizio per cui vedremo poi quale sarà il risultato finale della finanziaria", ha concluso Laterza.