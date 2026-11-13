USA, stoccaggi gas settimanali +61 BCF sotto le attese

(Teleborsa) - Rallentano oltre le attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 6 novembre 2026 sono risultati in crescita di 61 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela inferiore al consensus (66 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 77 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.862 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 2,3% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.954 BCF) e in aumento dell'2,0% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.787 BCF

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