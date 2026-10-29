Gas, EIA: stoccaggi settimanali +80 BCF, sopra attese

(Teleborsa) - Salgono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 23 ottobre 2026 sono risultati in crescita di 80 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela superiore al consensus (75 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 77 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.724 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 3,8% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.871 BCF) e in aumento dell'1% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.686 BCF

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