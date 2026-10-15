USA, stoccaggi gas aumentano di 67 BCF

(Teleborsa) - Salgono, ma meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 9 ottobre sono risultati in crescita di 67 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela inferiore al consensus (76 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 85 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.567 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 3,9% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.710 BCF) e in salita dell'1,3% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.522 BCF.

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