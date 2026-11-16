Alice Pizza, Silvano Delnegro nuovo AD dopo il cambio di proprietà

(Teleborsa) - Alice Pizza, catena italiana acquisita lo scorso giugno da Capdesia Group e Made in Italy Fund II (Quadrivio & Pambianco), ha annunciato l'ingresso di Silvano Delnegro in qualità di amministratore delegato.



Delnegro porta una consolidata esperienza nella gestione di reti complesse a livello internazionale. Ha ricoperto dal 2018 il ruolo di CEO di KellyDeli, accompagnando il Gruppo nella crescita e nel consolidamento internazionale. Ha contribuito allo sviluppo di una rete di oltre 1.100 punti vendita e al rafforzamento di un modello di business fondato su franchising, partnership strategiche e innovazione dei format. Nel 2024, sotto la sua guida, KellyDeli ha raggiunto un volume d'affari di oltre 450 milioni di euro e un EBITDA di 25,3 milioni di euro. In precedenza ha maturato un'esperienza pluriennale in Autogrill, ricoprendo da ultimo la carica di CEO per il mercato europeo: un perimetro di 10 paesi e un fatturato di 1,7 miliardi di euro.



"Sono orgoglioso di assumere la guida di Alice Pizza in un momento che testimonia la vitalità e le prospettive di sviluppo dell'azienda - ha dichiarato Delnegro - Le nuove 30 aperture di quest'anno raccontano la capacità e la volontà di crescere rispondendo alle esigenze dei clienti e dei mercati. Inizio questo percorso con grande entusiasmo e con l'obiettivo di valorizzare le solide competenze presenti, rafforzare ulteriormente le performance e accompagnare la prossima fase di crescita della catena".



Fondata a Roma nel 1989, Alice Pizza è oggi la più grande catena italiana di pizza per numero di punti vendita, con oltre 240 esercizi: 227 in Italia e 14 all'estero, con presenze in Francia, Spagna, Malta, Austria, Hong Kong e Stati Uniti. Circa il 50% della rete è gestito direttamente mentre il restante 50% in franchising. Nel 2025 il fatturato del network, incluse le vendite dei franchisee, ha superato i 115 milioni di euro. L'EBITDA consolidato è stato pari a 12,6 milioni di euro, con un margine del 20% sui ricavi netti della società.

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