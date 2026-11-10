Nvidia, titolo di nuovo in rosso tra infedeltà del CEO Huang e class action per frode

(Teleborsa) - Le azioni di Nvidia
hanno continuato a scendere martedì, lasciando al momento sul parterre il 6%, dopo un ribasso di oltre il 4% registrato lunedì, in seguito ad accuse secondo cui il CEO Jensen Huang avrebbe avuto una relazione con una spia cinese.
Secondo quanto emerso, Huang avrebbe intrattenuto una relazione con Alice Huang
, una dirigente di Megaspeed, azienda cliente di Nvidia. Il 29 ottobre, il New York Times ha riferito che, secondo le autorità statunitensi, la donna sarebbe "un'agente dell'intelligence cinese, dedita a trasmettere informazioni a Pechino" e, potenzialmente, a "favorire l'invio di chip avanzati di Nvidia per l'intelligenza artificiale verso la Cina".
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato lunedì che l'FBI sta indagando
, aggiungendo però: "Credo che la sua posizione rimarrà solida".
A complicare ulteriormente la situazione del colosso tecnologico si aggiunge una class action intentata dagli azionisti contro Nvidia e Huang presso il tribunale federale di San Jose, in California. La causa sostiene che gli imputati abbiano rilasciato dichiarazioni false o fuorvianti in merito alla relazione con Alice Huang e ai rapporti tra Nvidia e Megaspeed, creando così un rischio concreto per la reputazione e le prospettive commerciali dell'azienda.
Lo status tecnico di Nvidia
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 169,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 173,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 167,5.