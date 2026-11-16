Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 13/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
La giornata del 13 novembre chiude piatta per il Dow Jones 30, che riporta un +0,1%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 52.478,7. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 52.224,1. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 52.100,7, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)